احتفاءً باليوم الوطني.. "أكاديمية العثيم للتدريب" توظّف 92 شخصاً بشركة "أسواق العثيم"

احتفاءً باليوم الوطني الـ92، أعلنت (أكاديمية العثيم للتدريب) يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر 2022م، توظيف 92 من متدرّبيها، بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية في شركة (أسواق العثيم)، والذي دام تدريبهم لمدة أسبوع، في وظائف مختلفة في الشركة.
وتمّ توقيع العقود في مقرّ الأكاديمية، بحضور مسؤولي التوظيف، ونخبة من ممثلي وزارة الموارد البشرية.
جاءت هذه الخطوة بعد أن تم الانتهاء من تهيئة المتدربين بشكلٍ تام، والتأكّد من قدراتهم العملية ومهاراتهم، كما أنّ هدف الأكاديمية الأساسي يتمثل في المساهمة بتوطين الكفاءات الوطنية في قطاع التجزئة، وربط التدريب بالتوظيف، مؤكدّة على مميزات التوظيف في شركة (أسواق العثيم)، ومنها الرواتب المجزية والحوافز، إلى جانب الدورات التدريبية المجانية المقدّمة في مختلف المجالات.
جديرٌ بالذكر أن هذه الفرص الوظيفية في (أكاديمية العثيم للتدريب) عامةً على مستوى مناطق المملكة في عدة مجالات وظيفية.
تم إنشاء (أكاديمية العثيم للتدريب) مطلع عام 2000 كخدمة مجتمعية مختصة بتقديم دورات متنوعة (بما فيها دورات موافقة لمتطلبات الآيزو 22000) دون مقابل للشباب والشابات السعوديات، وهي تُعدّ اللّبنَة الأولى لتطلّعـات شركة (أسواق العثيم) بالمساهمة الفاعلة لدعم المجتمع، وسياسة المملكة العربيــة السعوديـة في توطين الوظائف للسعوديين، ورفع نسبتها تماشياً مع رؤية 2030، ومواكبـة للتطوّر والنّمو السريع الذي تعيشه المملكة، فقد تجاوز عدد خريجي الأكاديمية أكثر من 90,000 متدرب ومتدربة مزوّدين بمختلف المهارات الخدمية، والإشرافية، والإدارية، والتقنية التي تؤهلهم إلى دخول سوق العمل.
وتعد (أكاديمية العثيم للتدريب) أول أكاديميـة تقدم برامج تدريبية مجانية في تجارة التجزئة.