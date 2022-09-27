احتفاءً باليوم الوطني.. "أكاديمية العثيم للتدريب" توظّف 92 شخصاً بشركة "أسواق العثيم"

تم إنشاء (أكاديمية العثيم للتدريب) مطلع عام 2000 كخدمة مجتمعية مختصة بتقديم دورات متنوعة (بما فيها دورات موافقة لمتطلبات الآيزو 22000) دون مقابل للشباب والشابات السعوديات، وهي تُعدّ اللّبنَة الأولى لتطلّعـات شركة (أسواق العثيم) بالمساهمة الفاعلة لدعم المجتمع، وسياسة المملكة العربيــة السعوديـة في توطين الوظائف للسعوديين، ورفع نسبتها تماشياً مع رؤية 2030، ومواكبـة للتطوّر والنّمو السريع الذي تعيشه المملكة، فقد تجاوز عدد خريجي الأكاديمية أكثر من 90,000 متدرب ومتدربة مزوّدين بمختلف المهارات الخدمية، والإشرافية، والإدارية، والتقنية التي تؤهلهم إلى دخول سوق العمل.