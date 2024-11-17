"التدريب التقني" تُوَقع مذكرات تفاهم مع 4 شركات عالمية لتوفير 1400 وظيفة لخريجيها

تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وقّعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مذكرات تفاهم مع (4) شركات عالمية في قطاع أعمال النفط والطاقة؛ لتوفير (1400) فرصة وظيفية لخريجي وخريجات الكليات والمعاهد التابعة لها.
وشملت الشركات العالمية كلًّا من: "شركة بيكرهيوز العربية السعودية (Baker Hughes)، وشركة هاليبرتون لخدمات الطاقة (HALLIBURTON)، وشركة إف إم سي تكنولوجيز السعودية (FMC)، وشركة هايدريل بريشر كونترلونج العربية (HNH).
من جهته رفع المشرف العام على المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية رئيس اللجنة العليا للتنسيق الوظيفي المدني والعسكري بالمؤسسة "محمد المذن"، الشكر لأمير المنطقة الشرقية، على الدعم المستمر لمشاريع وبرامج المؤسسة بالمنطقة، كما عبّر عن شكره وتقديره لوزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة يوسف البنيان للدعم اللامحدود الذي تلقاه مبادرات المؤسسة التي تساهم في تطوير مهارات أبناء وبنات الوطن وفق احتياج سوق العمل، ومنها برامج توظيف الخريجين والخريجات.
وأضاف "المذن" أن المؤسسة ستواصل تحقيق مستهدفاتها في عام 2025م عبر الْتحاق الخريجين بسوق العمل بنسبة (56%) وتوظيف خريجي برامج التدريب التقني والمهني خلال فترة (6) أشهر من التخرج.
وأوضح أن مجالات الفرص الوظيفية التي تم توفيرها من خلال هذه المذكرات، تشمل التخصصات الصناعية في مجالات أعمال الميكانيكا والكهرباء والإلكترونيات والأعمال الكيميائية وتقنية البيئة، وكذلك جميع التخصصات الإدارية والفنية للبنين والبنات.
يُذكر أن عدد الوظائف التي وفّرتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للخريجين والخريجات في النصف الأول من هذا العام 2024، قد بلغ (91390) فرصة وظيفية.