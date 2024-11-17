"التدريب التقني" تُوَقع مذكرات تفاهم مع 4 شركات عالمية لتوفير 1400 وظيفة لخريجيها

من جهته رفع المشرف العام على المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية رئيس اللجنة العليا للتنسيق الوظيفي المدني والعسكري بالمؤسسة "محمد المذن"، الشكر لأمير المنطقة الشرقية، على الدعم المستمر لمشاريع وبرامج المؤسسة بالمنطقة، كما عبّر عن شكره وتقديره لوزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة يوسف البنيان للدعم اللامحدود الذي تلقاه مبادرات المؤسسة التي تساهم في تطوير مهارات أبناء وبنات الوطن وفق احتياج سوق العمل، ومنها برامج توظيف الخريجين والخريجات.