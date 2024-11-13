مبيعات NHC خلال اليوم الأول واليوم الثاني من معرض "سيتي سكيب" تتجاوز 5 مليار ريال

وتأتي مشاركة NHC في أكبر جناح بالمعرض على مساحة تصل إلى 2000 متر مربع، حيث ستستعرض من خلاله مجموعة من أحدث مشاريعها العقارية الكبرى، والتي تشمل خزام، الفرسان، وسدايم، بالإضافة إلى مشاريع أخرى فاخرة. وستتيح الفرصة للتعرف على نماذج معمارية رائدة وحلول سكنية مبتكرة، مصممة لترتقي بجودة الحياة وتلبية تطلعات العائلات السعودية. كما سيتاح للزوار الاطلاع على مجموعة من الحلول التقنية الذكية التي طورتها الشركة لتنظيم السوق العقاري، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الشراكات الاستراتيجية مع أبرز المطورين العقاريين.