مبيعات NHC خلال اليوم الأول واليوم الثاني من معرض "سيتي سكيب" تتجاوز 5 مليار ريال

سجلت مشاريع NHC خلال اليومين الأولين من معرض “سيتي سكيب العالمي” مبيعات بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليار ريال، حيث شهد جناح الشركة، الذي يعد الأكبر في المعرض، إقبالًا كبيرًا من الزوار والراغبين في الشراء ضمن المشاريع التي تنفذها الشركة بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة.
وتأتي مشاركة NHC في أكبر جناح بالمعرض على مساحة تصل إلى 2000 متر مربع، حيث ستستعرض من خلاله مجموعة من أحدث مشاريعها العقارية الكبرى، والتي تشمل خزام، الفرسان، وسدايم، بالإضافة إلى مشاريع أخرى فاخرة. وستتيح الفرصة للتعرف على نماذج معمارية رائدة وحلول سكنية مبتكرة، مصممة لترتقي بجودة الحياة وتلبية تطلعات العائلات السعودية. كما سيتاح للزوار الاطلاع على مجموعة من الحلول التقنية الذكية التي طورتها الشركة لتنظيم السوق العقاري، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الشراكات الاستراتيجية مع أبرز المطورين العقاريين.
الجدير بالذكر أن NHC سجلت خلال مشاركتها في اليومين الأولين من العام الماضي مبيعات تجاوزت قيمتها 1.5 مليار ريال، ضمن مستهدفات الشركة لتلبية الطلب على الوحدات السكنية وتقديم خيارات سكنية ضمن إجراءات سهلة وميسرة.