مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تبوك تواصل استقبال ضيوف الرحمن

وينعم ضيوف الرحمن، من مختلف الدول، خلال عبورهم المنفذ لأداء فريضة الحج لهذا العام 1445هـ، بسبل الراحة التي وفرتها القيادة الرشيدة للمملكة - أيدها الله- منذ لحظات وصولهم إلى مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، حتى مغادرتها باتجاه المشاعر المقدسة.