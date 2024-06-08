مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تبوك تواصل استقبال ضيوف الرحمن

تواصل مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار بمنطقة تبوك، استقبال ضيوف الرحمن على مدار الساعة.
يأتي ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات، تقدمها مختلف الجهات الحكومية العاملة بالمدينة، بإشراف أمير تبوك المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز.
وينعم ضيوف الرحمن، من مختلف الدول، خلال عبورهم المنفذ لأداء فريضة الحج لهذا العام 1445هـ، بسبل الراحة التي وفرتها القيادة الرشيدة للمملكة - أيدها الله- منذ لحظات وصولهم إلى مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، حتى مغادرتها باتجاه المشاعر المقدسة.
وتقدم الجهات الحكومية العاملة بمدينة الحجاج بالمنفذ، منظومة خدمية متكاملة، بتنسيق تام فيما بينها وبأداء رفيع المستوى. إضافة إلى وجود ما يزيد على 200 متطوع ومتطوعة من أبناء وبنات المنطقة.
وشهدت مدينة الحجاج توافد ضيوف الرحمن، للمنفذ من مصر والأردن وفلسطين، الذين أشادوا بالتسهيلات والخدمات المقدمة لهم في منفذ حالة عمار، وحسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وعبروا عن شكرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون ضيوف الرحمن.