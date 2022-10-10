تزامناً مع توافد المعتمرين.. "الشؤون الإسلامية" تكثّف جهودها الدعوية والتوعوية

وأضاف أن البرامج التوعوية تشمل تقديم برامج دعوية من كلمات ومحاضرات ودروس علمية، وإجابة السائل من خلال مواقع العمل، وبث رسائل توعوية وإرشادية عبر الشاشات الالكترونية، وتشغيل الشاشات التفاعلية للمطبوعات، وتوزيع الكتب والمطبوعات، إلى جانب تكثيف خدمة الرد الآلي عبر الهاتف المجاني (8002451000)، وعبر التواصل المباشر مع المعتمرين من خلال وجود الدعاة بالكبائن القريبة من المسجد الحرام، حيث يستقبل الهاتف المجاني الاتصالات على مدار الساعة وبلغات عالمية؛ لتعريف ضيوف الرحمن بأحكام المناسك من خلال فتاوى العلماء الراسخين بالعلم.