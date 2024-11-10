بنده للتجزئة تعقد شراكة استراتيجية مع منشآت لدعم المواهب السعودية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

وقعت شركة بنده للتجزئة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، في شراكة استراتيجية تعزز التزامها بتطوير المواهب المحلية والتنمية المستدامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.
وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال المخبوزات من خلال برامج تدريبية شاملة، وفرص منتهية بالتوظيف، وفتح قنوات بيع جديدة للمواهب المحلية من الأسر المنتجة، كما تتيح تعزيز المنتجات المحلية ومساعدة هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة على توسيع قاعدة عملائها وزيادة انتشارها.
وتسعى بنده من خلال هذه الشراكة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة مصممة لتطوير قدرات الطهاة السعوديين، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للتفوق في مجال المخابز، كما تتيح للمشاركين المؤهلين فرص عمل في أسواقها، بما يسهم في تطوير مساراتهم المهنية في مجالي التجزئة والأغذية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة الدكتور بندر حموه: "نحن فخورون بالتعاون مع منشآت لتمكين المواهب المحلية وفتح آفاق جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في السعودية، وتعكس هذه الشراكة اهتمامنا بتوجيهات المملكة في تعزيز التنوع الاقتصادي، من خلال توفير منصة للخبازين المحليين لعرض مواهبهم ومنتجاتهم. كلنا ثقة في الكادر المحلي وقدرته على مواجهة التحديات وتحقيق النجاح".
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية شركة بنده، تحت شعار "مشاركة المجتمع من أجل حياة أفضل"، سعيًا للارتقاء بالقدرات البشرية، وتمكين الإنتاج المحلي، والارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات المحلية، ما يؤكد التزام الشركة بالمساهمة الفعّالة في المجتمع السعودي، وتطوير استراتيجيات تساهم في تحقيق تطلعات وطموحات رؤية السعودية 2030.