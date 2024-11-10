بنده للتجزئة تعقد شراكة استراتيجية مع منشآت لدعم المواهب السعودية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية شركة بنده، تحت شعار "مشاركة المجتمع من أجل حياة أفضل"، سعيًا للارتقاء بالقدرات البشرية، وتمكين الإنتاج المحلي، والارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات المحلية، ما يؤكد التزام الشركة بالمساهمة الفعّالة في المجتمع السعودي، وتطوير استراتيجيات تساهم في تحقيق تطلعات وطموحات رؤية السعودية 2030.