"الهوية والجنسية" في الإمارات تطلق خدمة رقمية لتأمين المركبات القادمة إلى "منفذ الغويفات"

كما أكدت الإدارة على أن استحداث توفير خدمة التأمين المسبق إلكترونياً للمركبات الأجنبية القادمة إلى الدولة يترجم حرص الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وسعيها المستمر إلى تقديم خدمات متميزة للمسافرين وتجسّد جودة الإجراءات المطبّقة في المنافذ البرية، مشيرةً إلى أن توفير خدمة التأمين الذكية تستغرق دقيقتين ومن أي موقع يتواجد فيه المسافر، دون الحاجة إلى مغادرة المركبة عند الوصول أو البحث الميداني عن منافذ تقديم خدمات التأمين