انعقد برئاسة ولي العهد.. "مجلس الوزراء" يقرُّ نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل

وأوضح وزير التعليم وزير الإعلام بالنيابة، الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض نتائج مشاركات السعودية في عدد من التجمعات الإقليمية والدولية، في إطار ما توليه من الاهتمام بدعم النهج متعدد الأطراف، والجهود الجماعية الرامية إلى إنهاء الأزمات في المنطقة والعالم، وتحقيق الأمن والاستقرار الدوليَّين، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والازدهار.