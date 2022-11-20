بمشاركة عدد من المنشآت الحكومية.. ملتقى الاستثمار بالقصيم يختتم فعالياته

اختتمت فعاليات ملتقى الاستثمار بالقصيم، مساء أمس، بمشاركة عددٍ من المنشآت الحكومية، وصانعي القرار من 8 قطاعات حيوية، والذي أشرفت عليه إمارة منطقة القصيم، بالشراكة مع أمانة المنطقة، بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.