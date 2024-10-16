أمير المدينة المنورة ينوِّه بالاهتمام والعناية اللذين توليهما القيادة الرشيدة لقطاع التعليم

إثر ذلك ألقى وزير التعليم، الأستاذ يوسف البنيان، كلمة أكد من خلالها أن المشاريع المدشنة اليوم تعد من أهم المشاريع على مستوى السعودية، وهي مشروع البناء والتشغيل والتحول بالشراكة مع القطاع الخاص، كأول مشروع يفتتح على مستوى السعودية في التعليم، ويستهدف 60 مبنى مدرسيًّا بخدماتها ومرافقها، وبمبلغ يتجاوز مليارًا ومائتَي مليون ريال؛ إذ تُدشَّن مرحلة مهمة في التحول، وخصخصة الخدمات، وتجويد الأداء، ورفع الكفاءة، وتقديم أرقى الخدمات لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وأسرهم. ويتكون المشروع من مرحلتين، بواقع 30 مشروعًا في كل مرحلة بالشراكة بين القطاعَيْن العام والخاص، بتحالف عدد من الشركات.