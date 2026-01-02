جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحصد جائزتي الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني

وفي هذا السياق، أوضحت عميدة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد الدكتورة البندري بنت فهد الصميت أن مرشد الذكاء الاصطناعي eLo يُعد نموذجًا متقدمًا لتكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم الجامعي، حيث أسهم في تطوير منظومة التعليم والتدريب والبحث العلمي، وحقق مستويات عالية من رضا المستخدمين، مع قابليته للتوسع والتحديث المستمر، واستدامته المدعومة بشراكات استراتيجية، إلى جانب كفاءته الاقتصادية كونه طُوِّر داخليًا مقارنة بالحلول التجارية.