جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحصد جائزتي الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني

حققت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل فوزها بجائزتي الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني للعام 2024-2025م، المقدمتين من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ضمن مسار صناعة الأثر ومسار تجربة الحلول الرقمية، تأكيدًا لمكانتها الريادية ودورها الفاعل في دعم مستهدفات التحول الوطني.
وجاء فوز الجامعة في مسار صناعة الأثر عن برنامج الزمالة المهنية في التعليم والتعلم الجامعي (منصة ضوء)، وهو برنامج وطني رائد يُقدَّم بنمط التعلم المدمج، ويستهدف تطوير أعضاء هيئة التدريس مهنيًا في مجال التعليم والتعلم الجامعي، من خلال تعزيز الممارسات التدريسية المبنية على الأدلة، وبناء القيادات الأكاديمية، والارتقاء بجودة التعليم الجامعي على مستوى الجامعات السعودية.
وفي مسار تجربة الحلول الرقمية، تُوّجت الجامعة، ممثلة بعمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، بجائزة الابتكار عن مرشد الذكاء الاصطناعي «eLo»، الذي تم تطويره داخليًا لخدمة مجتمع الجامعة، وربطه بأنظمتها التعليمية والإدارية ضمن إطار حوكمة متكامل، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع كفاءة الخدمات التعليمية الرقمية.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور فهد بن أحمد الحربي أن هذا التتويج يعكس توجه الجامعة نحو ترسيخ الابتكار وصناعة الأثر كمسار استراتيجي مستدام، مشيرًا إلى أن تنوع مسارات الفوز يعكس نضج التجربة المؤسسية وقدرتها على تحويل الرؤية إلى مبادرات تعليمية ذات أثر ملموس.
وأوضح أن المشاريع الفائزة، والمتمثلة في برنامج الزمالة المهنية في التعليم والتعلم الجامعي (منصة ضوء) ومرشد الذكاء الاصطناعي eLo، تمثل نماذج تطبيقية متكاملة لمرتكزات الخطة الاستراتيجية الثالثة للجامعة (2025–2030)، من خلال تطوير رأس المال الأكاديمي، وتوظيف الحلول الرقمية المتقدمة، ورفع جودة التعليم الجامعي ضمن إطار مؤسسي واضح.
وأضاف أن هذه المبادرات تنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية رأس المال البشري والتحول الرقمي، وتسهم في تعزيز دور الجامعات السعودية كمحرّكات للتنمية المعرفية، وبناء مستقبل تعليمي تنافسي ومستدام.
ومن جانبه، أوضح نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله بن محمد المهيدب أن برنامج الزمالة المهنية في التعليم والتعلم الجامعي يجسّد رؤية الجامعة في بناء بيئة تعليمية جامعية مستقبلية، تسهم في تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتحسين جودة الممارسات الأكاديمية، ورفع مخرجات التعليم العالي، بما يعزز تنافسية التعليم الجامعي ويتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وفي هذا السياق، أوضحت عميدة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد الدكتورة البندري بنت فهد الصميت أن مرشد الذكاء الاصطناعي eLo يُعد نموذجًا متقدمًا لتكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم الجامعي، حيث أسهم في تطوير منظومة التعليم والتدريب والبحث العلمي، وحقق مستويات عالية من رضا المستخدمين، مع قابليته للتوسع والتحديث المستمر، واستدامته المدعومة بشراكات استراتيجية، إلى جانب كفاءته الاقتصادية كونه طُوِّر داخليًا مقارنة بالحلول التجارية.
ويعكس هذا التتويج المكانة المتقدمة التي تحظى بها جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل على خارطة التعليم العالي الوطني، ويؤكد دورها كشريك فاعل في مسيرة التنمية الشاملة، من خلال تقديم نماذج تعليمية مبتكرة تسهم في إعداد كوادر أكاديمية مؤهلة، وتعزيز جودة المخرجات التعليمية، ودعم مستهدفات التحول الوطني، بما يرسّخ إسهام الجامعات السعودية في بناء اقتصاد معرفي تنافسي وتحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030.