بحضور لافت.. أمير الرياض يفتتح غدًا مؤتمر ألزهايمر الدولي الخامس 2023

يفتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مؤتمر ألزهايمر الدولي الخامس 2023، غدًا الخميس الموافق الثاني من فبراير 2023، وتستمر أعماله حتى الرابع من الشهر نفسه.
وسيقام المؤتمر بمقر جامعة الفيصل بالرياض، بحضور لافت يتقدمه مجلس إدارة الجمعية برئاسة الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود رئيسة الجمعية واللجنة التنفيذية للمؤتمر، وبمشاركة عدد من العلماء والقيادات من القطاعين العام والخاص والجهات ذات العلاقة.
وسيناقش المؤتمر الذي تنظمه الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، وعبر ثلاثة أيام متتالية، وخلال جلسات أعماله 4 محاور رئيسية، بالإضافة إلى الجلسات العلمية، كما يشهد المؤتمر تقديم عدد من المحاضرات وذلك بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء والأطباء والأكاديميين، فيما ستقوم الأميرة مضاوي رئيسة الجمعية، في اليوم الأول لأعمال المؤتمر بإلقاء كلمة الجمعية الترحيبية، التي تتضمن التعريف بدور الجمعية واستعراض إطار الثقافة المجتمعية.
وتتناول المحاور الأربعة عددًا من المواضيع المتعلقة بألزهايمر، حيث يتناول المحور الأول دور القطاع غير الربحي والصحي في تحسين الأولويات والممارسات الأفضل في حياة مرضى ألزهايمر وأسرهم، ونظرًا لقلة المتخصصين في مرض ألزهايمر في المملكة، فإن الجمعية عازمة على رفع صورة المريض والتركيز على تحسين التشخيص والرعاية الطبية لمن يعانون منه.
فيما يتناول المحور الثاني مرض ألزهايمر: آخر المراجعات والمستجدات، والمحور الثالث يتناول الرعاية والعناية بمريض ألزهايمر في مراحله المختلفة، ويناقش، حيث تأمل الجمعية وعبر هذا المحور أن يشجّع هذا المؤتمر الدولي المهتمين من الباحثين والأطباء والطلاب على التركيز على البحث العلمي المحلي.
أما المحور الرابع فسيناقش عبء مقدم الرعاية: التحديات والحلول، ومن خلال دعوة المهتمين والمتخصصين المحليين والدوليين، تتطلع الجمعية إلى بناء قناة اتصال للتفاوض وتبادل المعرفة في المجالات الطبية والنفسية والاجتماعية، لمواجهة تحديات المستقبل.