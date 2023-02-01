بحضور لافت.. أمير الرياض يفتتح غدًا مؤتمر ألزهايمر الدولي الخامس 2023

وسيناقش المؤتمر الذي تنظمه الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، وعبر ثلاثة أيام متتالية، وخلال جلسات أعماله 4 محاور رئيسية، بالإضافة إلى الجلسات العلمية، كما يشهد المؤتمر تقديم عدد من المحاضرات وذلك بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء والأطباء والأكاديميين، فيما ستقوم الأميرة مضاوي رئيسة الجمعية، في اليوم الأول لأعمال المؤتمر بإلقاء كلمة الجمعية الترحيبية، التي تتضمن التعريف بدور الجمعية واستعراض إطار الثقافة المجتمعية.