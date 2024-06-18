جدة.. 1.036 جولة رقابية على الأسواق ترصد 763 مخالفة

وأشار المطيري إلى أن ذلك يأتي ضمن أعمال رصد امتثال المنشآت التجارية والغذائية والصحية، والتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة بالالتزام بالتعليمات والاشتراطات واللوائح الصادرة بخصوص هذه الأنشطة، واتباع أفضل الممارسات الغذائية الصحية الجيدة التي ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة، وتسهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.