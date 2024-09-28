معرض الكتاب بالرياض يواصل التألق مع تزايد حضور دور النشر عامًا بعد عام

تتوهج سماء معرض الرياض الدولي للكتاب بالفكر والمعرفة؛ حيث تزداد دور النشر تألقًا عامًا بعد عام؛ ففي ثلاث سنوات فقط أصبحت أروقة المعرض مسرحًا لتحول غير مسبوق؛ فقد ارتفع عدد دور النشر المشاركة من 1200 دار عام 2022 إلى أكثر من 2000 دار في نسخة هذا العام 2024، لتتحول الرياض إلى نقطة جذب ثقافية تجمع نخبة من الناشرين والمثقفين من مختلف أنحاء العالم؛ في مشهد يعكس شغفًا عميقًا بالكتاب وتقديرًا أصيلًا للمعرفة.