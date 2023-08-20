شاهد.. ٧٧ ألف طالب وطالبة بتعليم ينبع ينتظمون في أول يوم دراسي

وأكدت "الفايدي" ضرورة تضافر الجهود من جميع العاملين في الميدان التربوي، مبينةً أن لدى الإدارة خطة معتمدة لانطلاق العام الجديد طبّقت بشكل جيد، وبمتابعة ميدانية من أكثر من 350 من مشرفي ومشرفات الإدارة؛ للوقوف على استقبال الطلاب والطالبات، وتوزيع المقررات الدراسية، وتنفيذ برنامج الأسبوع التمهيدي للمستجدين بالصف الأول الابتدائي، ورفع التقارير لبداية جادة من أول يوم دراسي، وحل الإشكاليات الميدانية التي قد تحدث.