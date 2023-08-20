شاهد.. ٧٧ ألف طالب وطالبة بتعليم ينبع ينتظمون في أول يوم دراسي

انتظم اليوم الأحد في محافظة ينبع والقطاعات التعليمية التابعة لها، أكثرُ من 77 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية على مقاعد الدراسة في 537 مدرسة، حسب خطة منظمة وترتيبات متكاملة لبدء الفصل الأول من العام الدراسي الجديد.
وقام مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، بجولات ميدانية على عدد من مدارس المحافظة، بدأها بمدرسة عبدالرحمن بن عوف، والْتقى خلالها الهيئات التعليمية والإدارية، وناقش الخطط المُعَدة لسير العملية التعليمية؛ مشددًا على ضرورة استثمار جهود الوزارة في تسخير كل الإمكانات لانطلاقة جادة للعام الدراسي الجديد.
وقدم "العطوي" شكره وتقديره لكل العاملين في الحقل التعليمي، وأثنى على الجهود الكبيرة التي بُذلت من الجميع؛ سائلًا المولى أن يكلل جهود الجميع بالتوفيق والنجاح.
بدورها قامت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي، بجولة على عدد من مدارس البنات ومدارس الطفولة المبكرة بالمحافظة؛ للوقوف على سير العمل، ومتابعة استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد.
وأكدت "الفايدي" ضرورة تضافر الجهود من جميع العاملين في الميدان التربوي، مبينةً أن لدى الإدارة خطة معتمدة لانطلاق العام الجديد طبّقت بشكل جيد، وبمتابعة ميدانية من أكثر من 350 من مشرفي ومشرفات الإدارة؛ للوقوف على استقبال الطلاب والطالبات، وتوزيع المقررات الدراسية، وتنفيذ برنامج الأسبوع التمهيدي للمستجدين بالصف الأول الابتدائي، ورفع التقارير لبداية جادة من أول يوم دراسي، وحل الإشكاليات الميدانية التي قد تحدث.