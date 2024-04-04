الأكثر نشاطًا في المملكة.. الاستثمارات الصينية بالسعودية تتضاعف 11 مرة خلال عام واحد

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة، كانت دولة الإمارات ثالث أكبر مصدر؛ حيث بلغت الاستثمارات 2.67 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، بزيادة قدرها 225%على أساس سنوي، وتركزت الاستثمارات الإماراتية بشكل رئيسي في قطاع الطاقة المتجددة؛ حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع مليار دولار أمريكي، يليه قطاع الاتصالات بقيمة 444 مليون دولار، والأغذية والمشروبات بقيمة 237 مليون دولار.