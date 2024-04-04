الأكثر نشاطًا في المملكة.. الاستثمارات الصينية بالسعودية تتضاعف 11 مرة خلال عام واحد

أصبحت الصين واحدة من أكثر المستثمرين الأجانب نشاطًا في المملكة العربية السعودية؛ حيث شهدت قطاعات النمو الاقتصادي غير النفطي موجة من النشاطات، وشكّلت الاستثمارات الصينية أكثر من 58% من إجمالي الاستثمارات التجارية الجديدة في المنطقة، وتركزت هذه الاستثمارات بشكل رئيسي في قطاعات النقل والسيارات والمعادن.
ووفقًا للبيانات التي نقلها موقع "edgemiddleeast" عن بنك الإمارات دبي الوطني (NDB)، فقد بلغت الاستثمارات الصينية في المملكة 16.8 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ1.5 مليار دولار في 2022؛ حيث تهدف المملكة إلى جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2030؛ وذلك لتنويع اقتصادها.
وتأتي الولايات المتحدة كثاني أكبر مستثمر في المنطقة بقيمة 2.7 مليار دولار، بزيادة كبيرة تبلغ 238%، وتركز الاستثمارات الأمريكية بشكل رئيسي على قطاعات التكنولوجيا والبرمجيات.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة، كانت دولة الإمارات ثالث أكبر مصدر؛ حيث بلغت الاستثمارات 2.67 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، بزيادة قدرها 225%على أساس سنوي، وتركزت الاستثمارات الإماراتية بشكل رئيسي في قطاع الطاقة المتجددة؛ حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع مليار دولار أمريكي، يليه قطاع الاتصالات بقيمة 444 مليون دولار، والأغذية والمشروبات بقيمة 237 مليون دولار.
وجاءت الكويت في المركز الرابع بمبلغ 949 مليون دولار، بزيادة قدرها 189% على أساس سنوي، وحصل قطاع العقارات على النصيب الأكبر من الاستثمارات الكويتية بقيمة 639 مليون دولار، يليه قطاع المعادن بـ228 مليون دولار، والأغذية والمشروبات بـ83 مليون دولار.
وجاءت هونج كونج في المركز الخامس بتدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر في المجالات الجديدة بقيمة 796 مليون دولار.