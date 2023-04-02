القرار الفرنسي بمنع "إفطار الصائمين" يُظهر الوجه القبيح للغرب.. وهذه أبرز المواقف العنصرية

وتعرَّض اللاعبون الذين ساهموا في وصول فرنسا إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي لانتقادات قاسية، وألفاظ عنصرية، تشكك في انتمائهم، كما استخدم عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الرموز التعبيرية لأشكال القردة لوصف هؤلاء اللاعبين الذين تعود أصولهم إلى القارة السمراء، كما تضمنت التعليقات إعادة استخدام لتصريحات عنصرية لسياسيين يمينيين متطرفين، فضلاً عن حملات تدعوهم إلى العودة إلى إفريقيا!