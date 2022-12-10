العسومي: قمم الرياض محطة مهمة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الصين

وقال العسومي، في بيانٍ اليوم: استضافة المملكة العربية السعودية لهذه القمم المهمة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لدعم القضايا العربية على المستوى الدولي، ودورها الرائد في المنطقة.