"ليب 24" يشهد مذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة الاتصالات

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يسهم منذ عام 1975م، في دعم مختلف القطاعات الحيوية من خلال تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية في الدول النامية، إذ وصل نشاطه التراكمي على مدى حوالي 49 عامًا، إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، للإسهام في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي المستدام في مختلف القطاعات الحيوية.