تقلبات جوية تجتاح 7 مناطق.. أمطار غزيرة وتنبيهات حمراء وبرتقالية وتحذير من السيول

في تحذير جوي واسع النطاق، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات جديدة شملت سبع مناطق في المملكة، تتنوع فيها التأثيرات بين أمطار متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية، وسط توقعات بجريان السيول والصواعق الرعدية، مع دعوات لأخذ الحيطة والحذر.
في منطقة تبوك، وتحديدًا في محافظتي الوجه وأملج، توقع المركز نشاطًا في الرياح السطحية المصحوبة بانخفاض في مدى الرؤية الأفقية. تبدأ الحالة في الساعة 11:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة 05:00 مساءً من يوم الثلاثاء، مع سرعة رياح تصل إلى 49 كم/ساعة.
أما منطقة الرياض، وبالأخص في محافظات الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، فتشهد حالة مطرية متوسطة يصاحبها رياح شديدة السرعة وتدنٍ في مدى الرؤية، إضافة إلى تساقط البرد وجريان السيول مع فرص لحدوث صواعق رعدية. تبدأ الحالة من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 09:00 مساءً.
وفي منطقة مكة المكرمة، طالت التنبيهات محافظات عدة تشمل الطائف، الخرمة، المويه، تربة، رنية، الليث، القنفذة، المظيلف، أضم، بني يزيد، جدم، ميسان، يلملم، والعرضيات. وتشير التوقعات إلى أمطار متوسطة مصحوبة برياح نشطة وسحب رعدية، مع تساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج في بعض المواقع، وتستمر الحالة من الساعة 01:00 ظهرًا حتى 09:00 مساءً.
كما شملت التنبيهات منطقة الباحة، حيث يُتوقع هطول أمطار متوسطة على محافظات الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، المخواة، قلوة، فرعة غامد الزناد، والحجرة. تبدأ الحالة من الساعة 01:00 ظهرًا وتنتهي في الساعة 09:00 مساءً، مع رياح شديدة السرعة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وفي منطقة عسير، رُصدت حالات جوية على نطاق واسع شملت أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط، النماص، بلقرن، تنومة، الحرجة، الفرشة، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل، البرك، والقحمة. تشير التوقعات إلى أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتستمر حتى الساعة 09:00 مساءً.
وتشهد منطقة نجران تأثيرات مماثلة، خاصة في شرورة، بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، نجران، ويدمة، حيث يتوقع المركز هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية، ورياح قوية، مع احتمالات لجريان السيول وتساقط البرد، وذلك من الساعة 10:00 صباحًا وحتى 09:00 مساءً.
وأُطلقت تحذيرات حمراء في منطقة جازان تشمل جيزان، صبيا، صامطة، أحد المسارحة، أبوعريش، الطوال، الفطيحة، الحرث، العارضة، العيدابي، الريث، فيفا، هروب، فرسان، الدرب، وبيش. يتوقع أن تشهد هذه المحافظات أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح عاتية، وانعدام في الرؤية، وتساقط برد، وصواعق رعدية، مع ارتفاع في الأمواج وجريان للسيول، وتستمر حتى الساعة 11:00 مساءً.
ودعا المركز الوطني للأرصاد جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، خاصة في ظل التقلبات الجوية الواسعة التي تشهدها مناطق عدة من المملكة.