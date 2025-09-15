تقلبات جوية تجتاح 7 مناطق.. أمطار غزيرة وتنبيهات حمراء وبرتقالية وتحذير من السيول

وأُطلقت تحذيرات حمراء في منطقة جازان تشمل جيزان، صبيا، صامطة، أحد المسارحة، أبوعريش، الطوال، الفطيحة، الحرث، العارضة، العيدابي، الريث، فيفا، هروب، فرسان، الدرب، وبيش. يتوقع أن تشهد هذه المحافظات أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح عاتية، وانعدام في الرؤية، وتساقط برد، وصواعق رعدية، مع ارتفاع في الأمواج وجريان للسيول، وتستمر حتى الساعة 11:00 مساءً.