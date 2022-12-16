3076 متطوعاً ومتطوعة يشاركون في مبادرة رسم شعار "بلدي" بجازان

وتهدف المبادرة، التي سجل فيها "3076" متطوعاً ومتطوعة، لإبراز الدور البلدي الذي تقوم به أمانة المنطقة، من خلال العمل على تعريف فئات المجتمع بمنصة بلدي، وما يُسند فيها من مهام وخدمات ميسرة يمكن الاعتماد عليها في عملية الرصد والتواصل الفعال في الإجابة عن الاستفسارات أو حل للملاحظات الواردة حسب الاختصاص الذي تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بجميع أمانات وبلديات المناطق في المملكة.