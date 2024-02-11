توقف قلبها 17 دقيقة.. إنقاذ حياة معتمرة "ستينية" ونقلها لـ"سلمان الطبية" حتى المغادرة

وأوضح تجمّع المدينة المنورة الصحي أن المريضة حضرت إلى المركز وهي تعاني من إعياء عام في الجسم، وبعد ثلاث دقائق من وصولها للمركز فقدت الوعي وتوقف القلب والتنفس، مضيفًا أنه على الفور بدأ الفريق الطبي بعمليات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) والتي استمرت 17 دقيقة حتى استعادة عمل القلب والتنفس.