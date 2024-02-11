توقف قلبها 17 دقيقة.. إنقاذ حياة معتمرة "ستينية" ونقلها لـ"سلمان الطبية" حتى المغادرة

تمكّنت الفرق الطبية بمركز الصافية للرعاية العاجلة بتجمّع المدينة المنورة الصحي من إنقاذ حياة معتمرة من الجنسية الباكستانية تبلغ من العمر 62 عاماً توقّف قلبها لأكثر من 17 دقيقة.
وأوضح تجمّع المدينة المنورة الصحي أن المريضة حضرت إلى المركز وهي تعاني من إعياء عام في الجسم، وبعد ثلاث دقائق من وصولها للمركز فقدت الوعي وتوقف القلب والتنفس، مضيفًا أنه على الفور بدأ الفريق الطبي بعمليات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) والتي استمرت 17 دقيقة حتى استعادة عمل القلب والتنفس.
وأشار التجمع إلى أنه تم نقل الحالة إلى المستشفى الرئيس بمدينة الملك سلمان الطبية؛ لإكمال الخطة العلاجية حتى المغادرة وهي بصحة جيدة ولله الحمد.