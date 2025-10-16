مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يُنقذ شاب انفجر ورم ضخم في كليته بعملية متقدمة

واستطرد د. القيسي قائلاً أن الفريق الطبي أخضع المراجع لعملية إسعافية جرت باستخدام تقنية الأشعة التداخلية، قام بها استشاري الأشعة التداخلية د. أحمد الاحيدب والتي استمرّت لنحو ساعة، وتم فيها أولاً قطع التروية الدموية عن الكلية من ثم إيقاف النزيف، ومضى التدخل الطبي بسلاسة ودون مضاعفات، وتكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بالنجاح التام، ونقل المراجع بمؤشرات حيوية مستقرة إلى العناية المركزة، ثم بعدها إلى جناح التنويم بعد استقرار الحالة.