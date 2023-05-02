"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وتشهد منطقة عسير أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط ورجال ألمع حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء، وكذلك تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً وتساقُط البَرَد على الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.