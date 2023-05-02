"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والرياض والقصيم ونجران وعسير وجازان).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على شرورة حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط ورجال ألمع حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء، وكذلك تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً وتساقُط البَرَد على الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدرب والطوال وبيش وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 2000 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة القصيم أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة الرياض أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج وحوطة بني تميم والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.