أساس الاستقرار.. ما حجم الدعم السعودي لتنمية وإعمار اليمن؟

واستمرارًا لمساعيها الهادفة إلى إحلال السلام في اليمن، تستضيف المملكة وفدًا يمثّل المكون اليمني الحوثي؛ لاستكمال مباحثات إيجاد حلّ سياسي شامل في اليمن، وإنهاء الأزمة التي أضعفت الدولة اليمنية، وفرضت على الشعب اليمني أوضاعًا معيشية وإنسانية صعبة، وبدء مرحلة جديدة يشارك فيها كل أبناء اليمن في إعادة إعمار بلدهم، وتنميته، وإحلال الاستقرار في كل أجزائه.