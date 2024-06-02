جفاف وتكبد مالي لإنشاء العقوم.. "مزارعو مسارات وادي بيش" يناشدون تمديد فتح السد

ناشد مزارعو مسارات وادي بيش بمنطقة جازان، تمديد فتح السد؛ نظراً لقلة الأمطار والسيول في تلك المسارات، وجفاف الأرض، وعطش المزارع القائمة على سقاية المطر والسيول، مشيرين إلى تكبُّدهم عشرات الآلاف من أجل إنشاء العقوم "الحواجز الترابية" لسقاية الأراضي والمزارع؛ حيث تمّ السماح لبعضهم بإنشائها بعد فتح السد بفترة طويلة؛ ما حرمهم الاستفادة من المياه.
وتعد مسارات وادي بيش أراضي زراعية خصبة ومنتجة سنوياً وموسمياً وتسهم في مد الأسواق المحلية بالخضراوات وغيرها من المنتجات الزراعية؛ كمزارع قرى بيش والعالية والمحلة، ومعظمها لم تصل إليها المياه بعد، فيما تشهد هذه الفترة جفافاً ملحوظاً؛ ما جعل الأهالي يناشدون تمديد فتح السد الذي يحتجز خلفه مخزوناً ضخماً من المياه حتى هذا اليوم.
ومن المقرر أن يُغلَق سد وادي بيش غداً بعد مرور شهر على فتح البوابة من قِبل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، صباح يوم السبت 4 مايو 2024م؛ الموافق 25 /10/ 1445هـ؛ لتخفيض منسوب المياه في السد عند مخزون 128,525,000م3 بتصريف 5.7 م3/ث، وسيستمر تدفق المياه على طول مجرى الوادي لمدة (30) يوماً، وتصريف ما يقارب 15.000.000 م3 للاستفادة منها لري الاراضي الزراعية وتغذية آبار المزارع والمياه الجوفية على امتداد مجرى الوادي لتعظيم الاستفادة من مياه السدود.