جفاف وتكبد مالي لإنشاء العقوم.. "مزارعو مسارات وادي بيش" يناشدون تمديد فتح السد

ومن المقرر أن يُغلَق سد وادي بيش غداً بعد مرور شهر على فتح البوابة من قِبل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، صباح يوم السبت 4 مايو 2024م؛ الموافق 25 /10/ 1445هـ؛ لتخفيض منسوب المياه في السد عند مخزون 128,525,000م3 بتصريف 5.7 م3/ث، وسيستمر تدفق المياه على طول مجرى الوادي لمدة (30) يوماً، وتصريف ما يقارب 15.000.000 م3 للاستفادة منها لري الاراضي الزراعية وتغذية آبار المزارع والمياه الجوفية على امتداد مجرى الوادي لتعظيم الاستفادة من مياه السدود.