تكريم منسوبي مستشفى المويه العام لحصوله على اعتماد "سباهي"

جرى تكريم منسوبي مستشفى المويه العام، مساء الأربعاء، بعد حصول المستشفى على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" (CBAHI) لمدة ثلاث سنوات مقبلة، بعد اجتيازه لكل معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، بدرجة الامتياز.
جاء ذلك بحضور محافظ المويه أحمد آل عبدالدائم، ومدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، ومساعديه ومديري عدد من الإدارات، تم مساء أمس.
وقدّم محافظ المويه، شهادة شكر وتقدير لمنسوبي المستشفى. كما قدمت "صحة الطائف" شهادات شكر وتقدير لموظفي المستشفى الذين ساهموا في حصول المستشفى على الاعتماد بدرجة عالية.
يذكر أن الاعتماد جاء بعد اجتياز المستشفى لعمليات التقييم الدقيق والشامل في مستوى الرعاية والجودة من خلال المعايير العالمية المعتمدة للمنشآت في الرعاية الصحية، في سبيل الحفاظ على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وذويهم وتوفير سبل الراحة لهم.
ويأتي هذا الاعتماد ضمن جهود صحة الطائف، لتحسين خدمات مرافقها الصحية، واستثمار جميع الإمكانات المتاحة، بما يتماشى مع مبادرات برنامج التحول، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.