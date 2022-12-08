تكريم منسوبي مستشفى المويه العام لحصوله على اعتماد "سباهي"

جرى تكريم منسوبي مستشفى المويه العام، مساء الأربعاء، بعد حصول المستشفى على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" (CBAHI) لمدة ثلاث سنوات مقبلة، بعد اجتيازه لكل معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، بدرجة الامتياز.