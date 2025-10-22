أمير القصيم يُدشِّن عربة التبرع بالدم للفصائل النادرة

دشَّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية "دمي"، بحضور الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد نائب أمير المنطقة، اليوم، عربة التبرع بالدم للفصائل النادرة، بدعم من مؤسسة أوقاف الشاكرين لخدمة المجتمع، وذلك في مقر الإمارة.
واستمع إلى شرحٍ موجز عن مكونات العربة وخدماتها الميدانية؛ التي تهدف إلى دعم بنوك الدم وتلبية احتياجات المرضى ذوي الفصائل النادرة عبر الوصول إلى المتبرعين في مواقعهم، وفق أعلى المعايير والمواصفات الطبية.
كما تسلَّم أمير منطقة القصيم خلال التدشين تقرير مشاركة جمعية "دمي" في حملة سمو ولي العهد للتبرع بالدم التي أطلقها سموه –حفظه الله– على مستوى المملكة، حيث أقامت الجمعية ضمن إطارها عدة حملات للتبرع بالدم في مختلف المناطق، دعمًا للأهداف الوطنية.
وثمّن الأمير فيصل بن مشعل هذا الدعم لمبادرات الجمعية، مشيدًا بما تبذله "دمي" بالتعاون مع وزارة الصحة من الجهود النوعية في تعزيز ثقافة التبرع الطوعي بالدم، مشيدًا بمثل هذه المبادرات النوعية التي تُسهم في إنقاذ المرضى -بمشيئة الله- وتدعم منظومة العمل الإنساني في المنطقة.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية حمود البطي بأنه من خلال التعاون مع وزارة الصحة ممثلةً بمركز خدمات نقل الدم جرى تجهيز العربة بجهاز حديث لفصل مكونات الدم، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، حيث يُتيح هذا الجهاز التبرع بالصفائح الدموية وكذلك التبرع بالدم المزدوج من خلال سحب كيس دم واحد الذي يعادل كيسين من المعتاد، مما يجعل تبرع المتبرع الواحد بمثابة تبرعين.
وبيّن أن هذه التقنية النوعية ستسهم في تعزيز مخزون بنوك الدم وتوفير الفصائل النادرة التي تُمثل نسبة قليلة من المجتمع، مشيرًا إلى أن تشغيل العربة سيكون بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي للجمعية وزارة الصحة لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة.
وأكد البطي أن فكرة العربة ترتكز على الوصول إلى المتبرعين من أصحاب الفصائل النادرة في منازلهم، بعد تقسيم العوائل وحصر الفصائل النادرة ضمن قاعدة البيانات المخصصة لدى وزارة الصحة وجمعية دمي، بما يضمن سرعة الاستجابة ودعم المستشفيات عند الحاجة.