أمير القصيم يُدشِّن عربة التبرع بالدم للفصائل النادرة

دشَّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية "دمي"، بحضور الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد نائب أمير المنطقة، اليوم، عربة التبرع بالدم للفصائل النادرة، بدعم من مؤسسة أوقاف الشاكرين لخدمة المجتمع، وذلك في مقر الإمارة.