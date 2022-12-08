وزير الشؤون الإسلامية: ميزانية المملكة تترجم نجاح مسارات رؤية ولي العهد

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الخميس؛ أسمى آيات التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، بمناسبة صدور ميزانية السعودية 2023.
وقال: إنها تحمل في طيّاتها الخير والنماء وفق رؤية طموحة تؤكد مضيّ بلادنا نحو التقدّم، وتحقيق تنمية مستدامة في جميع المجالات.
وأضاف الوزير "آل الشيخ" في تصريح له، أن أرقام الميزانية القياسية تترجم نجاح مسارات رؤية الخير الذي يقود زمامها سمو ولي العهد، والمملكة نحو التقدم وبوتيرة متسارعة لتحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين.
ولفت "آل الشيخ" إلى أن كلمة خادم الحرمين الشريفين وتصريح سمو ولي العهد، حفظهما الله، في إعلان ميزانية السعودية 2023، تؤكدان سلامة السياسات المالية للدولة، ومتانة اقتصادنا الوطني وقدرته في دفع عجلة التقدّم والتطوّر في بلادنا، والسير بخطى واثقة لتحقيق التنمية الشاملة في أنحاء المملكة.
وسأل ″آل الشيخ″ الله تعالى، أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لكل خير، ويبارك جهودهما، ويديم على المملكة رقيّها وتقدّمها وازدهارها.