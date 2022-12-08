وزير الشؤون الإسلامية: ميزانية المملكة تترجم نجاح مسارات رؤية ولي العهد

ولفت "آل الشيخ" إلى أن كلمة خادم الحرمين الشريفين⁩ وتصريح سمو ⁧‫ولي العهد⁩، حفظهما الله، في إعلان ميزانية السعودية 2023⁩، تؤكدان سلامة السياسات المالية للدولة، ومتانة اقتصادنا الوطني وقدرته في دفع عجلة التقدّم والتطوّر في بلادنا، والسير بخطى واثقة لتحقيق التنمية الشاملة في أنحاء المملكة.