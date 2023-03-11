"الربيعة": العلم الوطني قيمة رمزية كبيرة تجسد الولاء للوطن والقيادة

أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن صدور الأمر الملكي الكريم بأن يكون يوم (11 مارس) من كل عام يومًا خاصًّا بالعلم باسم "يوم العلم"، يعد امتداداً لمسيرة أبطال رفعوا راية المملكة لتكون شاهداً على توحيد هذه البلاد الطاهرة ووضع أسس راسخة على قيم سامية ومثل عليا، وصولاً إلى العهد الزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حتى صارت راية المملكة ترفرف خفاقة في كافة أرجاء البلاد حاملة أسمى معاني العز والفخر والسلام.
وأضاف أن العلم الوطني راية عظيمة جمعت مكونات أبناء وطننا الغالي وذو رمزية كبيرة لقيمة الانتماء إلى القيادة والوطن، وتأصيل القيم النبيلة في نفوس أبناء الوطن من أجل تحقيق اللحمة الوطنية والرفعة.
وفي ختام تصريحه، دعا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعينهما لخدمة هذا الوطن الغالي، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء وتحقيق الطموحات كافة.