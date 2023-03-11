"الربيعة": العلم الوطني قيمة رمزية كبيرة تجسد الولاء للوطن والقيادة

أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن صدور الأمر الملكي الكريم بأن يكون يوم (11 مارس) من كل عام يومًا خاصًّا بالعلم باسم "يوم العلم"، يعد امتداداً لمسيرة أبطال رفعوا راية المملكة لتكون شاهداً على توحيد هذه البلاد الطاهرة ووضع أسس راسخة على قيم سامية ومثل عليا، وصولاً إلى العهد الزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حتى صارت راية المملكة ترفرف خفاقة في كافة أرجاء البلاد حاملة أسمى معاني العز والفخر والسلام.