لتنويع الأثر الاقتصادي.. "البيئة" توقّع مذكرة تفاهم مع "الشركة السعودية للقهوة"

وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للقهوة؛ بهدف تطوير سبل التعاون في مجالات الابتكار وريادة الأعمال في قطاع القهوة، والمساهمة في تعزيز مكانة المملكة كمركزٍ رئيس لإنتاج وتصدير البن على المستوى الإقليمي والدولي.
جاء ذلك، على هامش ملتقى "بيبان 24" الذي يُقام في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر الجاري، بحضور وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور عبدالعزيز المالك، ومثّل الوزارة في توقيع المذكرة مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال بالوزارة الدكتور علي السبهان، فيما مثّل الشركة السعودية للقهوة، مستشار المدير التنفيذي خلدون طوقان.
وتهدف المذكرة، إلى توسيع آفاق التعاون بين الطرفين لدعم وتطوير مجال ريادة الأعمال في القطاع الزراعي، وتمكين الشباب السعودي من الفرص الاقتصادية الواعدة في هذا المجال الحيوي، كما تسعى المذكرة لوضع إطارٍ لتنفيذ مبادرات وبرامج متخصصة؛ مما يعزز من تنويع الأثر الاقتصادي، وزيادة استدامة نمو القطاع الزراعي في المملكة، إلى جانب تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، تتيح للمستثمرين ورواد الأعمال، فرص الابتكار وتدعم استقطاب الاستثمارات النوعية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية السعودية 2030.
وتشمل مجالات التعاون تطوير العمل المشترك بين الجانبين، من خلال المُساهمة في بناء الكفاءات الريادية، وتصميم المشاريع المبتكرة في زراعة وإنتاج البن، كما تتضمن المذكرة تعزيز المبادرات من خلال برنامج "سنبلة" الذي يهدف إلى دعم رواد الأعمال في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات، واللقاءات المشتركة، وتشتمل المذكرة على تبادل البيانات والدراسات التي تساعد على بناء الحلول الفعّالة، لدعم المشاريع الريادية في قطاع البن، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني والمحتوى المحلي.
يُشار إلى أن المذكرة تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي للبن؛ مما يعكس سعي المملكة إلى تحقيق الريادة في إنتاجه، وتطوير تقنيات زراعته، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام.