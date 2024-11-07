لتنويع الأثر الاقتصادي.. "البيئة" توقّع مذكرة تفاهم مع "الشركة السعودية للقهوة"

وتشمل مجالات التعاون تطوير العمل المشترك بين الجانبين، من خلال المُساهمة في بناء الكفاءات الريادية، وتصميم المشاريع المبتكرة في زراعة وإنتاج البن، كما تتضمن المذكرة تعزيز المبادرات من خلال برنامج "سنبلة" الذي يهدف إلى دعم رواد الأعمال في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات، واللقاءات المشتركة، وتشتمل المذكرة على تبادل البيانات والدراسات التي تساعد على بناء الحلول الفعّالة، لدعم المشاريع الريادية في قطاع البن، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني والمحتوى المحلي.