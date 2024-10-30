"سعود بن نايف" يدشن مشروع إعداد المخطط الإقليمي للمنطقة الشرقية والمخططات المحلية

بدوره، ألقى المهندس ياسر بن سليمان الداود الرئيس التنفيذي لمركز دعم هيئات التطوير كلمة أكد فيها، أن إطلاق مشروع "إعداد المخطط الإقليمي والمخططات المحلية للمحافظات الرئيسية في المنطقة الشرقية"، يمثل ركيزة أساسية لتوجيه التنمية في المنطقة، بما يسهم في رفع جودة الحياة، ويعزز من جاذبية المنطقة كوجهة اقتصادية واستثمارية، تراعي احتياجات التنمية المستدامة، والبنى التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو السكاني والاقتصادي والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، وهو جزء من مبادرة وطنية يشرف عليها المركز - ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030 لتطوير المخططات العمرانية في كل مناطق المملكة".