نجاح عملية تكميم لثلاثينية وزنها 193 كجم بمستشفى سليمان الحبيب بالقصيم

ذكر ذلك د.فراس الرواشدة استشاري جراحة السمنة والمناظير رئيس الفريق الطبي المعالج، الذي قال إن المريضة قامت بمراجعة مركز علاج السمنة بالمستشفى وهي غير قادرة على الحركة، وجاءت على كرسي متحرك، بالإضافة إلى صعوبات في التنفس وعدم القدرة على النوم في حالة الاستلقاء Obstructive sleep apnoea، وبعد الاطلاع على تاريخها المرضي، تَبين أنها تعاني من السمنة المفرطة منذ سنوات.