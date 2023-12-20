"أدير العقارية" تُحرك السوق العقاري في الشرقية في مزاد "أخيال٢" بمبيعات تجاوزت ٢.٢ مليار ريال

وسط حضورٍ استثنائي، ومُشاركة واسعة من نخبة رجال الأعمال والمستثمرين العقاريين في المنطقة الشرقية وعموم المملكة، نجحت شركة "أدير العقارية" في بيع المرحلة الثانية من مشروع "أخيال" الذي يتمركز في أهم المواقع الاستراتيجية على طريق المطار غرب مدينة الدمام، وذلك خلال المزاد العلني الذي نظمته الشركة يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023م في فندق شيراتون الدمام، وحققت فيه مبيعات وصلت إلى 2,293,596,571 ريال (شامل التصرفات العقارية والسعي).
وفور انتهاء المزاد، قدَّم متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة "أدير العقارية"؛ تهنئته لكل من حظي بالفوز في قطعة واحدة أو عدة قطع سكنية وتجارية نموذجية يوفرها مشروع "أخيال" الذي يمنح المستثمرين آفاقًا واسعة لإطلاق مشروعات عقارية عصرية تواكب النمو المتسارع والكثافة السكانية المتزايدة التي تشهدها منطقة غرب الدمام.
وأكد "آل سعد" إن مشروع "أخيال2" ليس مجرد مشروع عقاري استثماري، إنما هو مجتمع متكامل الأركان يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في جودة الحياة، ينمو في منطقة فريدة تُعتبر الغَد القادم لمدينة الدمام، على مقربة من أهم المرافق الخدمية والطرق الشريانية، ما عزز من أهميته، ورفع من قيمة المشاريع المُشيَّدة فيه، وجعل منه وجهة مثالية لكل من يبحث عن مستقبله الجديد.
وبيَّن "آل سعد" أن تسويق هذا النوع من المشاريع الكُبرى يتطلب علاقات قوية، واستراتيجيات تسويق فريدة من نوعها، وهو ما تُجيده بامتياز شركة "أدير العقارية" التي اعتادت على تسويق وبيع أهم المشروعات العقارية في كل مناطق المملكة بكل احترافية واتقان وبأفضل الأسعار، بفضل شبكة عملائها الواسعة، والثقة الكبيرة التي تحظى بها في السوق العقاري بالمملكة.