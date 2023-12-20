"أدير العقارية" تُحرك السوق العقاري في الشرقية في مزاد "أخيال٢" بمبيعات تجاوزت ٢.٢ مليار ريال

وأكد "آل سعد" إن مشروع "أخيال2" ليس مجرد مشروع عقاري استثماري، إنما هو مجتمع متكامل الأركان يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في جودة الحياة، ينمو في منطقة فريدة تُعتبر الغَد القادم لمدينة الدمام، على مقربة من أهم المرافق الخدمية والطرق الشريانية، ما عزز من أهميته، ورفع من قيمة المشاريع المُشيَّدة فيه، وجعل منه وجهة مثالية لكل من يبحث عن مستقبله الجديد.