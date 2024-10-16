وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون الصناعي بين السعودية وإيطاليا وجذب الاستثمارات الكبرى

ويأتي اجتماع وزير الصناعة والثروة المعدنية مع نظيره الإيطالي، في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية إيطاليا؛ التي تهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، وبحث الفرص المشتركة في قطاعات صناعية مهمّة تركّز على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إضافة إلى الاستفادة من أحدث حلول الابتكار الصناعي، وجذب الاستثمارات إلى القطاعات الواعدة بالمملكة.