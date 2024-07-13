هل "حساب المواطن" يشملني إذا كان راتب زوجي عالياً؟.. البرنامج يرد ويوضح

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ أن إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 209 مليارات ريال؛ منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.. وأوضح أن 74% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1476 ريالاً.