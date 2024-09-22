البديوي يؤكد أهمية دور المجتمع الدولي في دعم الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها الأممية حول القضية الفلسطينية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أهمية دور المجتمع الدولي في دعم الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها الأممية، وخاصةً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، على هامش مشاركته في أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون والأمم المتحدة في مختلف المجالات، ودعم جهود التنمية المستدامة، إضافة إلى بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.
وأشاد البديوي بالجهود التي تبذلها الجمعية العامة للأمم المتحدة في التحضير والإعداد لانعقاد الدورة التاسعة والسبعين، مثمنًا دورها الكبير في معالجة القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، ودعم جهود السلام والتنمية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الأزمات.
من جانبه أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بدور دول مجلس التعاون إقليميًّا ودوليًّا، إضافة إلى ما حققته دول المجلس من إنجازات وطنية على كل المستويات؛ مما جعلها في مصاف الدول المتقدمة في العديد من المؤشرات الدولية كالاستدامة، والبنى التحتية، والتنمية؛ مبينًا أن ما تقدمه دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية للدول المحتاجة يُعَد مصدر فخر لنا جميعًا.