البديوي يؤكد أهمية دور المجتمع الدولي في دعم الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها الأممية حول القضية الفلسطينية

من جانبه أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بدور دول مجلس التعاون إقليميًّا ودوليًّا، إضافة إلى ما حققته دول المجلس من إنجازات وطنية على كل المستويات؛ مما جعلها في مصاف الدول المتقدمة في العديد من المؤشرات الدولية كالاستدامة، والبنى التحتية، والتنمية؛ مبينًا أن ما تقدمه دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية للدول المحتاجة يُعَد مصدر فخر لنا جميعًا.