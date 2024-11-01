"الهلال الأحمر بمكة" ترفع جاهزيتها القصوى بشأن التحذيرات من أمطار غزيرة

وأكد مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون أن غرفة القيادة والتحكم، وجميع المراكز الإسعافية بالمنطقة وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية على جاهزية تامة للتعامل مع البلاغات والحالات، منوهًا بأنه تم رفع الجاهزية في 98 مركزًا بمنطقة مكة المكرمة بأطقمها من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف طب طوارئ بعدد 1,420 مقدم خدمة، فيما بلغ عدد الآليات 149 آلية ما بين سيارات إسعاف مجهزة وآليات الكوارث والأزمات "الشوافات، سند، هداج، باص طويق"، إضافة إلى الإسعاف الجوي الذي يدعم الخدمات الإسعافية الأرضية لمواجهة مثل هذه الأحداث والمجهزة بأحدث التجهيزات الطبية والتقنية.