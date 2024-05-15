"الشورى" يدعو "التجارة" إلى ضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية

وفي شأن آخر، أصدر مجلس الشورى قرارًا خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1444/ 1445هـ، طالب فيه هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بتطوير الأدوات والآليات اللازمة لتُعزز المحتوى المحلي في المشتريات والخدمات بين منشآت القطاع الخاص، بما يشمل متطلبات تراخيص ممارسة الأعمال والحوافز، داعيًا المجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى تطوير السياسات وآليات العمل اللازمة لدعم المنتجات التقنية في المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وبما يشمل الاتفاقيات الإطارية للجهات الحكومية.