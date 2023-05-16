"مكتبة الحرم المكي" تستعرض بيانات أوعية المعلومات في "منصة مداد السحابية"

استأنفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بإدارة الفهرسة والتصنيف التابعة للإدارة العامة لمكتبة الحرم المكي الشريف النسائية بوكالة المكتبات والشؤون الثقافية النسائية، العمل على فهرسة الدوريات العلمية المحكمة بمكتبة الحرم المكي الشريف، وذلك بعد التوقف لنقل بيانات أوعية المعلومات من برنامج السيموفني إلى "منصة مداد السحابية" التي تدعم جميع مبادرات التحول الرقمي.
وقالت مديرة إدارة الفهرسة والتصنيف نجلاء الزهراني، إن منصة "مداد" من أنظمة المكتبات لتنظيم جميع أوعية المعلومات، ضمن منصة متكاملة تسخّر أحدث المفاهيم والتقنيات والمنصات مفتوحة المصدر، عبر خدمة سحابية تدار باستخدام أفضل الممارسات، وتخضع لأعلى معايير الحماية والموثوقية التشغيلية.
وذكرت أن أهمية فهرسة الدوريات العلمية المحكمة تأتي من منطلق أنها من أهم مصادر الإنتاج الفكري التي تحتوي على المعلومات الحديثة في مختلف المجالات والتخصصات.
وأوضحت "الزهراني" أن الإدارة أنهت فهرسة الدوريات ومن أهمها: مجلة أحوال المعرفة الصادرة من مكتبة الملك عبد العزيز العامة (4 مجلدات)، و(166 مقالة)، ومجلة الإدارة العامة الصادرة من معهد الإدارة العامة (41 مجلداً)، وفهرسة (49 مقالةً)، ومجلة لسان المحدث الصادرة من رابطة علماء المغرب في مجلد واحد، و(4 مقالات علمية محكمة فيها)، ومجلة أدوماتو، و(158مقالةً)، وعدد من دورية الأمن التي مازال العمل جارياً عليها.