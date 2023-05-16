"مكتبة الحرم المكي" تستعرض بيانات أوعية المعلومات في "منصة مداد السحابية"

وأوضحت "الزهراني" أن الإدارة أنهت فهرسة الدوريات ومن أهمها: مجلة أحوال المعرفة الصادرة من مكتبة الملك عبد العزيز العامة (4 مجلدات)، و(166 مقالة)، ومجلة الإدارة العامة الصادرة من معهد الإدارة العامة (41 مجلداً)، وفهرسة (49 مقالةً)، ومجلة لسان المحدث الصادرة من رابطة علماء المغرب في مجلد واحد، و(4 مقالات علمية محكمة فيها)، ومجلة أدوماتو، و(158مقالةً)، وعدد من دورية الأمن التي مازال العمل جارياً عليها.