سفارة المملكة بأمريكا: قرار "أوبك+" اقتصادي وليس سياسياً.. وعلاقتنا مع واشنطن إستراتيجية

وكانت المملكة قد رفضت الانتقادات الموجهة لقرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط، حيث أكّدت وزارة الخارجية، أن الخطوة تستند فقط إلى الهدف الأساسي للتحالف، وهو استقرار السوق وتجنب التقلبات، معربة عن رفضها التام التصريحات التي تحدثت عن انحيازها في صراعات دولية.