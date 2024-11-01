بمشاركة 600 عارض.. معرض البناء السعودي 2024 ينطلق بالرياض الاثنين المقبل

ينطلق معرض البناء السعودي 2024 يوم الاثنين المقبل، ويستمر حتى 7 نوفمبر الجاري بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (RICEC).
ويعد المعرض من أبرز الفعاليات السنوية في قطاع البناء والتشييد على مستوى السعودية والمنطقة.
وتفصيلاً، تستعد العاصمة الرياض لاستقبال النسخة الـ34 من المعرض برعاية وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، بالتزامن مع النسخة الـ25 من "معرض سعودي إلينكس".
ويجمع المعرض تحت سقف واحد أكثر من 600 عارض من 31 دولة؛ ما يتيح منصة فريدة وشاملة لعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي تُلبي متطلبات قطاع البناء.
ويوفر هذا الحدث الكبير فرصة ذهبية للمتخصصين والموردين لاستكشاف أحدث المنتجات، وتطوير شراكات جديدة، تدعم الابتكار والاستدامة في القطاع.
ويمتد المعرض عبر سبع قاعات، تشمل مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، بدءًا من تقنيات ومواد البناء، والتصميمات الداخلية والتشطيبات، وصولا إلى تكنولوجيا الحجر، الألمنيوم، الأبواب، الواجهات، الزجاج، النوافذ، المعدات الثقيلة، أنظمة الإضاءة، الطاقة البديلة وتقنيات المياه.
ويُتوقَّع أن يجذب المعرض أكثر من 22.000 زائر من المتخصصين والمهتمين بالقطاع، الذين يسعون إلى الاطلاع على أحدث الابتكارات، وتحقيق قفزات نوعية في تطوير البيئة العمرانية.
يُذكر أن هذا المعرض يأتي ضمن الجهود الرامية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ويعكس التقدم الملحوظ في مشاريع الرؤية، والتطوير الكبير للبنية التحتية استعدادًا لاستضافة إكسبو 2030؛ ما يعزز من مكانة السعودية رائدة في قطاع البناء على المستويَيْن الإقليمي والدولي.
ويتزامن ذلك مع النمو الاقتصادي المتسارع في السعودية؛ إذ يتوقَّع صندوق النقد الدولي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي السعودي نموًّا بنسبة 4.7% في عام 2025؛ ما يعزز من مكانة قطاع البناء كأحد القطاعات الرئيسية التي تدعم هذا النمو المستدام؛ إذ تستثمر السعودية في مشاريع مستقبلية بقيمة تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار.
ويبلغ حجم سوق البناء السعودي 70.33 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مع توقعات بوصوله إلى 91.36 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.37 بين 2024 و2029.