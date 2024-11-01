بمشاركة 600 عارض.. معرض البناء السعودي 2024 ينطلق بالرياض الاثنين المقبل

ويمتد المعرض عبر سبع قاعات، تشمل مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، بدءًا من تقنيات ومواد البناء، والتصميمات الداخلية والتشطيبات، وصولا إلى تكنولوجيا الحجر، الألمنيوم، الأبواب، الواجهات، الزجاج، النوافذ، المعدات الثقيلة، أنظمة الإضاءة، الطاقة البديلة وتقنيات المياه.