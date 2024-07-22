مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري يشارك في "آفاق الدرعية"

ويُعد البرنامج فرصة واعدة للمشاركين، حيث يشتمل على عدد من الأنشطة التعليمية ومن بينها استكشاف حي الطريف التاريخي؛ بهدف إلهام النشء بقيمة وعراقة هذا الموقع التاريخي، ليصبحوا سفراء للدرعية، متمسكين بالقيم التي تمثِّلها، وهو ما يُنمي لديهم الشعور بالفخر والتقدير للتراث الثقافي للدرعية.