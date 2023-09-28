"معنا" للاستثمار توقع اتفاقية مع شركة إبانة لتقنية المعلومات لتعزيز التعاون المشترك

ووفقًا للاتفاقية ستقدم منصة إبانة لشركة معنا للاستثمار العديد من الخدمات للمستثمرين وهي "خدمة حفظ سجلات المساهمين تقنياً" و"خدمة الاطلاع على شهادات الأسهم وتحميلها إلكترونياً" و"خدمة توثيق نقل ملكية الأسهم إلكترونياً، ورهن الأسهم أو التنازل عنها للغير" و"خدمة إدارة وعقد الجمعيات العامة عن بُعد" و"خدمة الإعلان عن الأخبار والأحداث الجوهرية من خلال بوابة التواصل".