"معنا" للاستثمار توقع اتفاقية مع شركة إبانة لتقنية المعلومات لتعزيز التعاون المشترك

وقعت شركة معنا للاستثمار اليوم، اتفاقية اشتراك مع شركة إبانة لتقنية المعلومات في الحلول والخدمات التقنية بمجال علاقات المستثمرين والتي توفرها إبانة.
مثّل شركة معنا للاستثمار، الرئيس التنفيذي المكلف، حامد عثمان حامد، ومثّل شركة إبانة لتقنية المعلومات الرئيس التنفيذي للمالية الأستاذ سلمان بن عبدالله الشريف، وذلك بمقر شركة معنا للاستثمار في مدينة الرياض.
ووفقًا للاتفاقية ستقدم منصة إبانة لشركة معنا للاستثمار العديد من الخدمات للمستثمرين وهي "خدمة حفظ سجلات المساهمين تقنياً" و"خدمة الاطلاع على شهادات الأسهم وتحميلها إلكترونياً" و"خدمة توثيق نقل ملكية الأسهم إلكترونياً، ورهن الأسهم أو التنازل عنها للغير" و"خدمة إدارة وعقد الجمعيات العامة عن بُعد" و"خدمة الإعلان عن الأخبار والأحداث الجوهرية من خلال بوابة التواصل".
يذكر أن شركة معنا للاستثمار هي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الاستثمارات المختلفة لدعم وتمكين المواطنين للوصول إلى الاستفادة المثلى من إمكاناتهم، إضافة إلى تنويع الاقتصاد، ودعم المحتوى المحلي، وخلق فرص النمو المبتكرة والواعدة والأفكار المبدعة وفقاً لرؤية المملكة 2030 والتسويق نيابة عن الغير عبر تطبيق مبتكر ومتميز والمشاريع الأخرى في مجال الزراعة والدعم اللوجيستي ويبلغ رأسمالها (20,000,000) عشرون مليون ريال بعدد أسهم (2,000,000) مليوني سهم.