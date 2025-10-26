"هيئة الشورى" تحيل 9 موضوعات إلى جدول أعمال جلسات المجلس خلال الفترة المقبلة

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى اليوم اجتماعها الرابع من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، وذلك بمقر المجلس في الرياض، وبحضور مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة وذلك للنظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
ووافقت الهيئة على إحالة (٩) موضوعات إلى جدول أعمال جلسات المجلس خلال الفترة المقبلة من بينها عدد من التقارير المتعلقة بالأداء السنوي لعدد من الجهات والأجهزة الحكومية إلى جانب مشروعات الأنظمة.
كما أحالت الهيئة العامة خلال اجتماعها اليوم عددًا من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات؛ تمهيدًا لعرضها أمام المجلس في إحدى جلساته العامة خلال الفترة القادمة.
يُذكر أنّ الهيئة العامة لمجلس الشورى، ووفقًا لقواعد عمل المجلس وإجراءاته ولائحته الداخلية، تختص بوضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، والتأكد من الجوانب الإجرائية لتقارير اللجان ومدى جاهزيتها للعرض، بالإضافة إلى إعداد جدول أعمال الجلسات، إلى جانب عدد من المهام الأخرى التي نصت عليها قواعد وإجراءات عمل المجلس.