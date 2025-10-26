"هيئة الشورى" تحيل 9 موضوعات إلى جدول أعمال جلسات المجلس خلال الفترة المقبلة

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى اليوم اجتماعها الرابع من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، وذلك بمقر المجلس في الرياض، وبحضور مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة وذلك للنظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.