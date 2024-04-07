طقس بداية الأسبوع.. أمطارٌ غزيرة مصحوبة بالبَرَد على هذه المناطق

خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط تصل إلى أعلى من 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط.