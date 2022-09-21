15 بندًا..."الشورى" يوافق على تسمية رؤساء اللجان ونوابهم

وجرى خلال الجلسة توزيع أعضاء المجلس على اللجان المتخصصة، ثم صوّت المجلس بعد ذلك بالموافقة على تسمية رؤساء اللجان ونوابهم، وفق الآتي:

أولاً: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية: الدكتور علي بن محمد الشهراني رئيس اللجنة الدكتور سليمان بن علي الفيفي نائب الرئيس الدكتورة زينب بنت مثنى أبو طالب الدكتور طارق بن سعيد الشمري الدكتور عاصم بن محمد مدخلي معالي الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار الأستاذ مبارك بن خلف الدوسري الدكتور منصور بن عطية المزروعي الدكتور ناصح بن ناصح البقمي.