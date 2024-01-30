"الحالة الإنباتية".. تدخّل طبي ينقذ مريضًا من نزيف شرياني حاد في بريدة

وأشار التجمع إلى أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى مُحَوَّلًا كـ"حالة إنقاذ حياة" من مستشفى الملك سعود بعنيزة، وبعد تفعيل المسار الطبي المحدد وبعد فحص ومعاينة المريض سريريًّا أظهرت النتائج أنه يشكو من "الحالة الإنباتية" (vegetative state) لأكثر من سنتين؛ نتيجة إصابة سابقة في الدماغ، وهو طريح الفراش، وبه نزيف حادّ جدًّا نتيجة انفجار في الشريان في الفخذ الأيمن.