"الحالة الإنباتية".. تدخّل طبي ينقذ مريضًا من نزيف شرياني حاد في بريدة

تَمكن أطباء اختصاصيون في مستشفى بريدة المركزي، عضو تجمع القصيم الصحي، من إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 45 عامًا، كان يعاني من نزيف حاد في جرح غائر بفخذه الأيمن، ضمن مبادرة الرعاية العاجلة "مسار جراحة الأوعية الدموية" لبرنامج التحول الصحي والمستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030.
وأشار التجمع إلى أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى مُحَوَّلًا كـ"حالة إنقاذ حياة" من مستشفى الملك سعود بعنيزة، وبعد تفعيل المسار الطبي المحدد وبعد فحص ومعاينة المريض سريريًّا أظهرت النتائج أنه يشكو من "الحالة الإنباتية" (vegetative state) لأكثر من سنتين؛ نتيجة إصابة سابقة في الدماغ، وهو طريح الفراش، وبه نزيف حادّ جدًّا نتيجة انفجار في الشريان في الفخذ الأيمن.
وأكد "القصيم الصحي" أنه تم التعامل مع الحالة كضرورة قصوى في قسم الطوارئ والسيطرة على النزيف الشرياني، إلى أن استقرت حالة المريض ولله الحمد.
يُذكر أن مستشفى بريدة المركزي أجرى أكثر من 12 ألف عملية جراحية توزعت على مختلف الأقسام بالمستشفى حتى نهاية الربع الثالث "يناير- سبتمبر" من العام الماضي 2023م.