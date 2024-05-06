طيران ناس يطلق خطة توسعية ضخمة في السوق الإماراتي.. اعتباراً من سبتمبر 2024

وتوج نجاح طيران ناس بالعديد من الجوائز الدولية، أبرزها تتويجه بالمركز الرابع كأفضل طيران اقتصادي بالعالم في عام 2023 إضافة إلى فوزه للعام السادس على التوالي بجائزة أفضل طيران اقتصادي بالشرق الأوسط، وفق "سكاي تراكس" العالمية، والتي تعد جوائزها هي أعلى جائزة تمنح في قطاع الطيران على المستوى العالمي منذ إطلاقها في عام 1999. كما فاز طيران ناس بجائزة أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط في 3202، من مهرجان جوائز السفر العالمية للعام التاسع على التوالي.