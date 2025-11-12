المملكة تشارك في قمة الشركات الناشئة لمجموعة العشرين بجوهانسبرج

يشارك وفد المملكة في قمة الشركات الناشئة لمجموعة العشرين (Startup20)، التي ستُعقد في جوهانسبرج بجمهورية جنوب أفريقيا خلال يومي 13 و14 نوفمبر 2025م، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، رئيس الشركات الناشئة لمجموعة العشرين، وبرعاية من شركة نيوم التي ترعى القمة وتدعم مشاركة الشركات الناشئة.